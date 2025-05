【モデルプレス=2025/05/29】Number_iの活動におよそ1年間密着したドキュメンタリー作品「THE_i -what is Number_i-」(読み:ザワンワットイズナンバーアイ)が、6月27日よりPrime Videoにて全4話独占配信される。【写真】「THE_i -what is Number_i-」キービジュアル◆Number_i初の長期密着ドキュメンタリー配信決定2023年10月に東京ドームでの結成が発表され、2024年元旦にデビューして以来、唯一無二の道を歩み続けているNumb