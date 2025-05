3人組グループ・Number_i(平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太)の活動に約1年間密着したドキュメンタリー作品『THE_i -what is Number_i-(ザワンワットイズナンバーアイ)』が、6月27日からPrime Videoにて全4話独占配信されることが29日、発表された。【番組カット】充実感あふれる笑顔!裏側のNumber_i『THE_i -what is Number_i-』は、23年10月に東京ドームでの結成が発表され、24年元旦にデビューして以来、唯一無二の道を歩