¡ÖTHE ANSWER¡ßMLB¸½ÃÏÏ¢ºÜ #3¡×¡½¡½¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¼èºà¤«¤éÃµ¤ë¡Ö¥¢¥ó¥µ¡¼¡×¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÊÔ½¸Éôµ­¼Ô¤òÇÉ¸¯¤·¡¢ºòµ¨¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ËÌ©Ãå¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¡¦°éÀ®¡õÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡×¤È¤·¤ÆÉáÃÊÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¼Ò²ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢°éÀ®¤ä¿ÊÏ©Áª¤Ó¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ä´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¤Î»ØÆ³¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡ÖTHE ANSWER¡×¤Î¥µ¥¤¥È