¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í4¡½1¹­Åç(28Æü¡¢¶âÂô)µð¿Í¤¬¹­Åç¤ÈÂÐÀï¤·¾¡Íø¡£ÀèÈ¯¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬6¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦µð¿Í¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÁýÅÄÎ¦Áª¼ê¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤­¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë4ÈÖ¡¦¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤â¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¤³¤ì¤¬¥×¥íÌîµåÄÌ»»11ËüËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£ÀèÈ¯¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î5¾¡¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë»³ºêÅê¼ê¡£3²ó¤Þ¤ÇËè²óÆÀÅÀ·÷¤Ë¥é¥ó¥Ê