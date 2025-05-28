¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Î¿·ºî¡ØPokemon LEGENDS Z-A¡Ê¥¼¥Ã¥È¥¨¡¼¡Ë¡Ù¤¬¡¢Nintendo Switch¡ÊSwitch2ÂÐ±þ¡Ë¤Ç10·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Í½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ¤¬6·î5Æü¤«¤é¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¤¬7·î23Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ7128±ß¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ¤Ï7100±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¥¬¥ë¡¼¥é¡¢¥®¥ã¥é¥É¥¹¤À¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¿·ºî¡ØZ-A¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¿Í¤È¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë³¹¤òÌÜ»Ø¤·