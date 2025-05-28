ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ÇµÌÚºäLOCKS!¡×¡ÊËè½µÌÚÍË23:08º¢¡Á¡Ë¡£5·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµþÅÔ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÇµÌÚºä46 13th YEAR BIRTHDAY LIVE¡×DAY1¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á²ì´î¡§º£²ó¤Ï5·î17Æü¤È18Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿ÇµÌÚºä4