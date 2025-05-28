Photo: ¤«¤ß¤ä¤Þ¤¿¤¯¤ß 2025Ç¯5·î27Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬¿·ºî¾®·¿¥â¥Ð¥¤¥ëPC¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥Î¡¼¥È SC¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï6·î17Æü¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Ï6·î20Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ È¯Çä¤ËÀè¤ó¤¸¤Æ¼Âµ¡¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·Ú¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£É÷¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â·Ú¤¤ Image: Panasonic ¥ì¥Ã