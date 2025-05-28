¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/28¡ÛHey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡È¼«Ê¬¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJUMP»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¡È¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡É¤ËÈ¿¶Á¡ÖTiffany & Co.¡×¡Ê¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡Ë¤Î¡È¥Õ¥ì¥ó¥º¡É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ø¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖTiffany & Co.¡×¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥®¥Õ¥È¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«ÈþÂç»ö¤À¤è¤Í¡×¡Ö