¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£´¡½£±¹­Åç¡Ê£²£¸Æü¡¦¶âÂô¡Ëµð¿Í¤¬¹­Åç¤òµÕÅ¾¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤Ï£·²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÅê¤²£¶°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤Ö£¶¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¤¬ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à£²ÂÇÅÀ¡¢½é¤á¤Æ£³ÈÖ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤¬£·²ó¤Ë£´ÅÀÌÜ¤ò¤¿¤¿¤­½Ð¤¹Å¬»þÂÇ¤Ê¤É£³°ÂÂÇÌÔÂÇ¾Þ¤È¼ã¼ê¤¬ÌöÆ°¡£¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤Ë¤Ï£Î£Ð£ÂÄÌ»»£±£±Ëü¹æ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ëÃÆ¤È¤Ê¤ë£·¹æ¥½¥í¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¡Úµð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥