◆パ・リーグロッテ―オリックス（２８日・ＺＯＺＯ）ロッテの高卒２年目右腕・木村優人投手が１―１の７回から３番手でマウンドに上がり、２イニングを無失点に抑えた。１９歳右腕は、回またぎの８回に２死満塁から２番・西川に二遊間へ痛打されたが、これを遊撃・友杉が飛び込みながら追いつき、すぐさま一塁に送球。超ファインプレーで勝ち越しを阻止した。打線は２回１死一、三塁から高部の２試合連続先制打となるしぶと