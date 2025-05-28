アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計（ＡＬＭＡ）の画像は、「決闘」に巻き込まれた二つの銀河の分子ガスの含有量を示している/ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/S. Balashev and P. Noterdaeme et al.（ＣＮＮ）深宇宙で「決闘」のまっただ中にある二つの銀河が初めて発見された。地上の望遠鏡による約４年間にわたる観測結果から、遠く離れた銀河系の隣人同士が時速約１８０万キロを超える速度で互いに接近している様子が判明した。一方が、
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