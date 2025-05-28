◆イースタン・リーグロッテ０―８巨人（２８日・ロッテ）巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手が公式戦初めて先発出場。公式戦初安打を含むマルチ安打をマークした。「１番・遊撃」でスタメン起用。初回の第１打席でカウント２―２から相手先発・中村亮が投じた５球目、内角寄りのフォークをバットを折りながら中前へ。第２打席は２回１死一塁。カウント１―２と追い込まれるも外角の直球を右前へ運んだ。矢野２軍打撃コー