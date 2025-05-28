国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）スーパーフェザー級王座決定戦（２８日・横浜ＢＵＮＴＡＩ）――同級３位の力石政法（大橋）は、同級１位のエドアルド・ヌニェス（メキシコ）に０―３の判定で敗れ、兄でＩＢＦフライ級王者の矢吹正道（ＬＵＳＨ緑）との兄弟世界王者はならなかった。