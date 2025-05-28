ボクシングのダブル世界戦が28日、横浜BUNTAIで行われ、国際ボクシング連盟（IBF）スーパーフェザー級王座決定戦で力石政法（大橋）はエドアルド・ヌニェス（メキシコ）に判定で敗れ、王座獲得はならなかった。