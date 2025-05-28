【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■巨大なBE:FIRSTロゴを背負い、洗練されたパフォーマンスを披露 BE:FIRSTが、ニューシングル「GRIT」（5月28日発売）のダンスパフォーマンス映像を公開した。 4月22日のロサンゼルス公演を皮切りに、9つの国と地域12公演に及ぶ初の海外ツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』を開催中のBE:FIRST。ニューシングル「GRIT」は、彼らの生ま