■『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』初回盤につく特典映像の一部が公開 【動画】Snow Manの『RAYS』ツアーもぐもぐムービー Snow Man公式SNSにて、ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』の舞台裏ムービーが公開された。 なおこのドキュメンタリー動画は6月25日にリリースされるBlu-ray ＆ DVD『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』初回盤に特典として収録される。