◆プロボクシング▽ＩＢＦ世界スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）王座決定戦１２回戦〇エドアルド・ヌニェス（判定）力石政法●（５月２８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）ＩＢＦ世界スーパーフェザー級王座決定戦は、同級３位・力石政法（３０）＝大橋＝が同級１位エドアルド・ヌニェス（２７）＝メキシコ＝に０−３の判定で敗れ、世界初挑戦での王座獲得はならなかった。ジャッジ３人は全員ヌニェスを支持。力石の採点は１