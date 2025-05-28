力石政法VSヌニェスボクシングのIBF世界スーパーフェザー級（58.9キロ以下）王座決定戦12回戦が28日、神奈川・横浜BUNTAIで行われ、同級3位・力石政法（大橋）が同級1位エドアルド・ヌニェス（メキシコ）に3-0で判定負け（117-111、116-112、115-113）した。世界的に盛んな階級でKO勝率100％のハードパンチャーに挑んだが、悲願の王座獲得はならず。世界2階級制覇王者の兄・矢吹正道（LUSH緑）との「兄弟同時世界王者」には届か