5月27日（火）、日向坂46の五期生による「おもてなし会」が、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた。今年3月にグループに加入した10人の五期生にとって、初めての単独イベントであり、客前で楽曲をパフォーマンスするのもこれが初めて。大舞台での本格的デビューの模様をレポートする。【写真】日向坂46の人気曲パフォーマンスや多彩な企画に挑戦この「おもてなし会」は、日向坂46の新メンバーたちが「おひさま」（日向坂46