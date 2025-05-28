5月20日に放送された日本テレビ系『THE DANCE DAY』にて、King ＆ Prince・高橋海人やNAOTO（EXILE／三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE）ら総勢16人のダンサーがコラボパフォーマンスを披露する企画が行われ、大きな注目を集めた。本記事では、昨年から引き続き話題を呼んだ同企画の魅力を深堀りしながら、特にSNSで話題を呼んだ場面などを紹介したい。【関連】SKY-HI手掛ける『D.U.N.K.』が始動！BE:FIRSTら人気グループが