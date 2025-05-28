◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２８日・金沢）巨人の先発・山崎伊織投手が７回１死まで投げ６安打１失点、１０３球で６勝目の権利を持ったまま降板した。山崎は１回２死一、二塁から坂倉将吾捕手に左翼線二塁打を打たれ１失点。しかし直後の１回裏に巨人は増田陸内野手、キャベッジ外野手のＮＰＢ通算１１万号のメモリアル弾となる２本のソロ本塁打で逆転。山崎は１点のリードを守り７回もマウンドに上がったが、１死