ダービー本番の4日前にあたる28日、netkeibaが主催する「日本ダービー大展望ライブ」が都内で開催された。戸崎圭太、今村聖奈、団野大成がダービーについてのトークを交わし、抽選の末に当選した75人のファンが聞き入った。「（過去の馬を含めて）ダービーに挑戦するならどの馬？」というファンからの質問に、戸崎はG1を9勝した名牝アーモンドアイを指名した。「（自身が騎乗して勝利したシンザン記念は）凄く強かった。今