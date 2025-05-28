俳優の小栗旬（42）、窪塚洋介（46）が28日、都内で行われた映画『フロントライン』（6月13日全国公開）ジャパンプレミアに登壇。窪塚が、本作出演にあたっての感謝を小栗に伝えた。【全身ショット】ボディラインあらわ！ピタッとドレスを着こなす桜井ユキイベントには、男性陣が黒の装い、女性陣が白の装いで登壇。冒頭のあいさつで、窪塚は「この作品に出演していて、もちろん脚本も何度も読んでいるのに、完成した作品を