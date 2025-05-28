■第26回アジア陸上競技選手権大会2日目（日本時間28日、韓国・クミ）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子100mの決勝が行われ、胗田大輝（21、東洋大）が10秒20（＋0.6）で大会連覇を果たした。パリオリンピック™男子100m代表の東田旺洋（29、関彰商事）は10秒39の7位でフィニッシュ。同日午後5時15分から行われた準決勝では組1着でトップ。ファイナルは第4レーンで走った胗田は、好ス