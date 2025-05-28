¥é¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÊÝ¸î¤ÈÁý¿£¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿Í¹©¼øÀº¤Î»ö¶È¤Ç´Ä¶­¾Ê¤Ï28Æü¡¢Àº»Ò¤òºÎ¼è¤·¤¿ÌîÀ¸¤Î¥ª¥¹1±©¤¬»à¤Ì»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡££µ·î21Æü¤«¤é22Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¾è°È³Ù¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥ª¥¹4±©¤ÇÀº»Ò¤ÎºÎ¼è¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤Á1±©¤Ç2²óÌÜ¤ÎºÎ¼è¤ÎºÝ¡¢»à¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢¿´Â¡¤Ë¼À´µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤òµ¯¤³¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¡¢ºî¶ÈÊýË¡¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£