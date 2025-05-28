5·î28Æü¡¢B1ÅìÃÏ¶è¤Î°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥¹¤È¤Î2025－26¥·ー¥º¥ó¤Î·ÀÌó·ÑÂ³¤Î¹ç°Õ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Ç¸½ºß28ºÐ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥¹¤Ï¡¢201¥»¥ó¥Á107¥­¥í¤Î¥¹¥âー¥ë¥Õ¥©¥ïー¥É·ó¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É¡£¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆNBAÄÌ»»7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢NBA²¼Éô¤ÎG¥êー¥°¤ä¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤­¡¢2023&