Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²÷²Êµ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤Ï¡ÖÊÆ¹ñÀ½¡×¤È¡ÖÃæ¹ñÀ½¡×¤Î¤É¤Á¤é¤òÇã¤¦¤«¼Â¸³¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·ë²Ì¤Ï0ÂÐ584¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëRamon Van Meer»á¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¡ÖÊÆ¹ñÀ½¡×¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸»ºµòÅÀ¤òÊÆ¹ñ¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤¬¹çÍýÅª¤«¤É¤¦¤«Ä´¤Ù¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢129¥É¥ë¡ÊÌó1Ëü8300±ß¡Ë¤ÎÃæ¹ñÀ½¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¤È239¥É¥ë¡ÊÌó3Ëü4000±ß¡Ë¤ÎÊÆ¹ñÀ½¤Î¤É¤Á¤é¤ò¹ØÆþ