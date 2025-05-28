º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¼êÂ­¤òÂç¤­¤¯¹­¤²¤Æ¡ØÂç¤Î»ú¡Ù¤òÂÎ¸½¤·¤¿»ÒÇ­¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£ »ÒÇ­¤Î¾®¤µ¤¹¤®¤ë¡ØÂç¤Î»ú¡Ù¤¬¡¢X¤Ë¤Æ21Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÂ¸ºß¤ÏÂç¤­¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂº¤µ¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¾®¤µ¤ÊÂç¤Î»ú#Ç­#ÊÝ¸îÇ­#»ÒÇ­#²Ä°¦¤¤#Âç¹¥¤­#¾®¤µ¤¤#Âç¤Î»ú pic.twitter.com/6argiTg3Qy- ·î¤ÈÂë (@luna7taka9) May 14,