ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï28Æü¡¢¿ï°Õ·ÀÌó¤ÇÊü½Ð¤¹¤ëÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢27ÆüÌë¤Ë¤ÏÌó70¤Î»ö¶È¼Ô¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï62»ö¶È¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ÈÄûÀµ¤·¤¿¡£