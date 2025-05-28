¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢ºî¼Ô¡¦¤¢¤ª¤Ð(@ao_ba0524)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¥Þ¥ÞÆ±»Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯É×¤äÉ×¤Î²ñ¼Ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Þ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤­¹þ¤àÌñ²ð¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¤òÉÁ¤¤¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤Î²È¤ËÆÏ¤¤¤¿¥Ê¥¾¤ÎÂ£¤êÊª¡£É×¤¬¥Ý¥¹¥È¤«¤é½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÊ¤Ë¤Ï¸À¤ï¤º±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ºÊ¤Ï¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÂÖÅÙ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡Ä¡©¡Ø¤ªÉ±ÍÍµ¤Ê¬¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¡ÙÂè37ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ©ao_ba0524 ©ao_ba0524 ©ao_ba0524