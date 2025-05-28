²¸¼Ï¤ò¼õ¤±¤¿¥È¥Ã¥É¡¦¥¯¥ê¥¹¥ê¡¼¡¢¥¸¥å¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥ê¡¼É×ºÊ/Paul Archuleta/Getty Images/File via CNN Newsource¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¶ä¹Ô¤«¤é£³£°£°£°Ëü¥É¥ë¡Ê¸½ºß¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó£´£³²¯±ß¡Ë¤¢¤Þ¤ê¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¤³¤È¤ò¶¦ËÅ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢£²£°£²£²Ç¯¤ËÄ¹´ü¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¸µ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤ÎÉ×ºÊ¡¢¥È¥Ã¥É¡¦¥¯¥ê¥¹¥ê¡¼¼õ·º¼Ô¤È¥¸¥å¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥ê¡¼¼õ·º¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬´°Á´¤Ê²¸¼Ï¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹Åö