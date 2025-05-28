B¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×·è¾¡Âè3ÀïB¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊCS¡Ë·è¾¡Âè3Àï¤¬27Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ÊÅìÃÏ¶è1°Ì¡Ë¤¬Î°µå¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥­¥ó¥°¥¹¡ÊÀ¾ÃÏ¶è1°Ì¡Ë¤Ë73-71¤ÈµÕÅ¾¾¡¤Á¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò2¾¡1ÇÔ¤È¤·¡¢3µ¨¤Ö¤êºÇÂ¿3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿Î°µå¤Îº´¡¹µ¹±û¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊAC¡Ë¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ò¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÞÁ£¤¬¡Ä¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤¬Âç¹¥¤­¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È´¶Æ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£