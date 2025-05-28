¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ÎËÜ²»¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ²»¤Ç»Â¤ê¹þ¤à¡¢ÀÖÍç¡¹²»À¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡ª¡Ù¡£5·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¤È¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¦¼ÇÂçÊå¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÌ¡ºÍ¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»öÌ³½ê¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÇú¾ÐÌäÂê¤È¥Ê¥¤¥Ä¤À¤½¤¦¡£¼Ç¤Ï¡È11Ê¬¤ÎÌ¡ºÍ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë²¬»³±ýÉü¡É¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤â¡ÖÊ¸¶ç¸À¤¨¤Ê¤¤¤ï¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤·