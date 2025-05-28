ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï28Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê¡Ê7·î13Æü½éÆü¡¢IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÎÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤ÈÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò³«¤­¡¢Âç¤ÎÎ¤¡Ê24¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤ÎÂè75Âå²£¹Ë¾º¿Ê¤òËþ¾ì°ìÃ×¤Ç·è¤á¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤Î²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿¡£¸áÁ°10»þ11Ê¬¡¢½Ð±©³¤Íý»ö¡Ê¸µËëÆâ¡¦¾®¾ë¥Î²Ö¡Ë¤È½¨¥Î»³¿³È½¡Ê¸µÂç´Ø¡¦¶×¾©µÆ¡Ë¤«¤éËþ¾ì°ìÃ×¤Ç²£¹Ë¤Ë¿äµó¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£24ºÐ¤Î¿·²£¹Ë¤ÏÆ²¡¹¤È¡Ö²£¹Ë¤ÎÃÏ°Ì¤ò±ø¤µ¤Ì¤è¤¦·Î¸Å¤ËÀº¿Ê¤·¡¢Í£