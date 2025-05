5月28日にKアリーナ横浜で行われた音楽授賞式『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』にて、timeleszが「ASEA THE BEST ARTIST」に輝いた。【映像】受賞に喜ぶtimelesz、大歓声の会場も「ASEA THE BEST ARTIST」は独自の影響力でアジアのファンから支持を受けたアーティストに授けられる賞。ブラックの正装に身を包んだtimeleszのメンバーは、受賞者として名前を呼ばれると、笑顔で壇上に上がっ