5·î28Æü¤ËK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡ØASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN¡Ù¤Ë¤Æ¡¢timelesz¤¬¡ÖASEA THE BEST ARTIST¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¼õ¾Þ¤Ë´î¤Ötimelesz¡¢Âç´¿À¼¤Î²ñ¾ì¤â¡ÖASEA THE BEST ARTIST¡×¤ÏÆÈ¼«¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ç¥¢¥¸¥¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¼ø¤±¤é¤ì¤ë¾Þ¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÀµÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Àtimelesz¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤ÇÃÅ¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã