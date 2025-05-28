67ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬ÅÔÎ©ÉÂ±¡¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºÝ¤ËÊÌ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¼è¤ê°ã¤¨¤é¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢À¸¤ß¤Î¿Æ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþÅÔ¤Ï¡¢ËÏÅÄ¶è¤«¤é200¿ÍÄ¶¤Î½ÐÀ¸ÆÏ¤Îµ­Ï¿¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£67Ç¯Á°¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¼è¤ê°ã¤¨¤Ç¡¢Ä´ºº¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤¬1958Ç¯¤ËÅÔÎ©ËÏÅÄ»º±¡¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢ÊÌ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¼è¤ê°ã¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢4·î¤ËÅìµþÃÏºÛ¤¬ÅìµþÅÔ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¸¤ß¤Î¿Æ¤òÃµ¤¹Ä´ºº¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤ß