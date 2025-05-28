Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¤¬Á´¹ñ6ÅÔ»Ô20¸ø±é¤ÇÌó20Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¡ÖRyosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£¼«¿È¤¬±é½Ð¤â¼ê³Ý¤±¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤«¤é5·î24Æü(ÅÚ)ÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãë¸ø±é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤ËºÇÁ°Àþ¤Çµ±¤­¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤Æ¤­¤¿»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¡£¤½¤Îµ°À×¤òÃ©¤Ã¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¡ÈRED¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£²ñ¾ì¤Î¥Ú