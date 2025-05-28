¡Ú¥¬¥ó¥×¥é45¼þÇ¯µ­Ç°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÇÛ¿®¡Û 6·î3Æü20»þ¤è¤êÇÛ¿®Í½Äê BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ö¥¬¥ó¥×¥é45¼þÇ¯µ­Ç°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÇÛ¿®¡×¤òYouTube¤Î¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ6·î3Æü20»þ¤è¤êÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ËÜÈÖÁÈ¤Ï¥¬¥ó¥×¥é45¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿ÆÃÊÌÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Ç¡£¥²¥¹¥È¤ËÂç²Ï¸µµ¤¤µ¤ó¤ÈBANDAI SPIRITS¤Î¥¬¥ó¥×¥é´ë²èÃ´Åö¼Ô¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¥¬¥ó¥×¥é¾ðÊó¤ò¸ø³«¡£ 45¼þÇ¯¤ÎÅ¸³«¾ðÊó¤ä¿·¾¦