¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'25 ËÒÌî¿¿è½°¦¤µ¤ó¤¬¡¢21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ê2022Ç¯2·î2Æü¡Ë¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¼«¿È8ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥½¥í¼Ì¿¿½¸¡ÖM.21¡×¤¬6·î3Æü¤è¤êÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÒÌî¿¿è½°¦¤µ¤ó¤¬µÈËÜ¿·´î·à¤ÎÅçÅÄ¼îÂå¤µ¤ó¤Ë¡Ä¾×·â¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥Æ¥£¡¼¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¡ª¿ô¡¹¤Î»¨»ï¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'25¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÌ¾¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëËÒÌî¤µ¤ó¡£½é¤ÎÀÐ³ÀÅç¡õ¾®ÉÍÅç¤¬ÉñÂæ¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢Åç¤Î¼«Á³¤òÁ°¤Ë¡¢°ìÀÚ¤ÎÁõ