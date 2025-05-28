¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤ÏËÜÌ¾¡ÖCHIHARU¡×¤ÎÊ¸»ú¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡ÖËÜÆü41ºÐ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£³ùÁÒÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢ËÜÌ¾¤Î¡ÖCHIHARU¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤¬¤Î¤ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥­¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£(¼ãÄÐÀé²Æ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àwakatsukichinatsu¤è¤ê)(¼ãÄÐÀé²Æ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àwakatsukichinatsu¤è¤ê)¤½¤·¤Æ¡ÖÃÂÀ¸ÆüÎ¹¹Ô¤ÇÂ³