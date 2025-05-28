¥¤¥¯¥é¤äÀÖ¥¨¥Ó¤Ê¤ÉìÔÂô¤Ê³¤Á¯ÊÛÅö¤ä¡ÄµíÆý¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¡£ ·§ËÜ»Ô¤ÎÄá²°É´²ßÅ¹¤Ç28Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö²Æ¤ÎËÌ³¤Æ»Å¸¡×¡£¿Íµ¤¤Î¤ªÊÛÅö¤äÍ­Ì¾¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É¡¢85Å¹ÊÞ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢½Ü¤ÎËÌ³¤Æ»»º¥¢¥¹¥Ñ¥é¤ä¥Û¥¿¥Æ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¾è¤Ã¤¿¥Áー¥º¥Ðー¥¬ー¡£ËèÆü50¿©¸ÂÄê¤Ç¤¹¡ª ¢£ÀîËôÍ¥¥¢¥Ê¡Ö¥Û¥¿¥Æ¤Ï¤Û¤¯¤Û¤¯¤×¤ê¤×¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Ï¤·¤ã¤­¤·¤ã¤­¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç¾Æ¤¤