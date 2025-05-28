¤­¤ç¤¦¡Ê5·î28Æü¡Ë¸áÁ°¡¢·§ËÜ¸©¾åÅ·Áð»Ô¤Ç¾®²°¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Öµí¼Ë¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×ÌÚÂ¤Ê¿²°¤¬Á´¾Æ·§ËÜ¸©¾åÅ·Áð»Ô 28Æü¸áÁ°10»þ45Ê¬¤´¤í¡¢¾åÅ·Áð»ÔÂçÌðÌîÄ®¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¡Öµí¼Ë¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¾ÃËÉ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢²Ð¤ÏÌó1»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤Ê¿²°¤Î¾®²°Ìó300Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í