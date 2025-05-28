ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÉâµ¤¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÉâµ¤¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÎäÀÅ¤òÊÝ¤Á¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¡Ú¾Úµò¤ò½¸¤á¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¡ÛÉâµ¤¤Îµ¿Ç°¤òÊú¤¯¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤Ï´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¤Ë»ö¼Â¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤Î¾Úµò¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢º£¸å¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÚÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¿´¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¡Ûµ¿¤¤¤¬³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢