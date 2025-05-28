16ºÐ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ44Ç¯¡Ä·ÝÇ½³¦¤Î?·»µ®?ÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦Åê¹Æ¤ËÈ¿¶ÁÇÐÍ¥¤ÎÃæÌî±ÑÍº(60)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¿Æ¸ò¤¢¤ëÇÐÍ¥¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿»ö¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¡Êº¸¤«¤é¡ËÁ¾º¬ÍªÂ¿¡¢°¥ÀîæÆ¡¢ÃæÌî±ÑÍº¡ÊÃæÌîX@bugsyinc¤è¤ê¡ËÃæÌî¤Ï¡Ö°¥ÀîæÆ¤µ¤ó64ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢24Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÇÐÍ¥¤Î°¥ÀîæÆ(¼¯»ùÅç¸©¼¯²°»Ô½Ð¿È)¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦Åê¹Æ¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢°¥Àî¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÁ¾º¬ÍªÂ¿(55)¤È¤È¤â¤Ë¥°¥é¥¹¤ò¹½¤¨¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈä