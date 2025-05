THE BOYZのジュヨンとIVEのレイが28日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催された『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』のレッドカーペットイベントに出席。この日の授賞式MCを務める。【写真】美しすぎる…!ドレス、タキシード姿で登場したレイ&ジュヨンジュヨンとレイは、リンクコーデのような華やかな装いで登場。ジュヨンは白のジャケットに黒のパンツを合わせたクラシカルなタキシード姿