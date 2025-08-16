ユニバーサル･スタジオ･ジャパンにて、週刊少年ジャンプ（集英社）で連載中の大人気作品『ONE PIECE(ワンピース)』テーマにした、毎年大好評の期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2025」を開催！今回は、「ワンピース・プレミア・サマー 2025」期間中に販売されるグッズ・お土産を紹介していきます。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ワンピース・プレミア・サマー 2025」グッズ・お土産 販売開始