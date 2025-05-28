東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 消費者物価指数（4月）10:30 結果2.4% 予想2.3%前回2.4%（前年比) 【NZ】 NZ中銀政策金利（5月）11:00 結果3.25% 予想3.25%前回3.50% ※要人発言やニュース 【日本】 植田日銀総裁 超長期金利上昇、注意してみていきたい 金利変動が経済に与える影響、超長期よりも短中期の変動のほうが大きい 超長期金利が大きく変動し