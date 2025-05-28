住宅にはさまざまな種類がありますが、そのなかには平屋が存在します。本記事では、注文住宅を建設する場合、平屋と2階建ての住宅、建設コストはどちらが高いのか、またどのような要因で費用に差が生まれるかについて解説します。 住宅の建設を検討している人は、ぜひ参考にしてください。 建物だけなら平屋のほうが安い 結論から記すと、建物だけの金額なら平屋のほうが安くなります。例えば、とある住宅メー