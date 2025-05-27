レンズの直径が15mmの大きめカラコンブランド『Fabulous (ファビュラス)』を2025年5月27日(火)よりリニューアル!待望の1dayタイプがついに発売を開始いたします。1monthタイプには新色が追加するとともに、ロゴ･パッケージデザインもリニューアル。最大級にかわいく盛れるファビュラスがさらにパワーアップ。ぜひ、最後までご覧ください。 直径15mmの大きめカラコン『ファビュラス』 価格:1,958円(税込)