２７日、武夷山市民広場で開かれた端午節を祝うイベント。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山5月28日】中国福建省の武夷山市民広場で27日、端午節（旧暦5月5日、今年は5月31日）を祝うイベントが開かれた。地元政府の関連機関が主催し、多くの市民がヨモギを練り込んだ餅「清明果」やちまきを作り、地元グルメを味わった。２７日、「漆扇」作りを体験する市民。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２７日、ちまき作りを体